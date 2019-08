Cronaca di Napoli, spari al corso San Giovanni: 54enne in manette

Cronaca di Napoli: a scatenare il gesto sarebbero state alcune precedenti discussioni avvenute con il proprietario di un deposito della zona.

Gli agenti del Commissariato San Giovanni hanno arrestato Sabatino Garbo, napoletano di 54 anni, responsabile di porto e detenzione illegale di arma da sparo, danneggiamento aggravato e violazione di domicilio.

Ieri pomeriggio gli agenti si sono recati in un edificio al Corso San Giovanni dove vi era stata una segnalazione di esplosione di colpi d’arma da fuoco. All’interno del cortile i poliziotti hanno rinvenuto alcuni bossoli e hanno chiesto l’intervento delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale poiché l’uomo autore degli spari era ancora all’interno del palazzo. L’uomo, non presente nella propria abitazione dove è stata rinvenuta una pistola scacciacani ed un tirapugni, è stato poco dopo rintracciato in un altro appartamento dello stabile.

Sequestrata una pistola “Glock”

Il Garbo aveva con sé un marsupio nel quale gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato una pistola “Glock”, clandestina, utilizzata poco prima per esplodere una serie di colpi all’indirizzo di un deposito. L’origine del gesto sarebbe da individuare in alcune precedenti discussioni avvenute con il proprietario del deposito.