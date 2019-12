Cronaca di Napoli, scippa il telefono a una donna nel quartiere Mercato: arrestato 26enne – IL NOME

Cronaca di Napoli: un giovane di origini ivoriane è finito in manette quando i carabinieri lo hanno trovato in possesso di 8 smartphone, uno dei quali era stato scippato poche ore prima a una 46enne napoletana in via Toledo.

Cronaca di Napoli | I carabinieri motociclisti del Nucleo Radiomobile di Napoli hanno sottoposto a fermo per ricettazione, lesioni e resistenza Idrissa Soumaro, 26enne di origini ivoriane. Era in strada, poco distante da Porta Nolana: tra le sue mani diversi smartphone di ultima generazione. Quando ha notato i motociclisti, Soumaro è fuggito, cercando di confondersi tra la folla delle le vie limitrofe. Bloccato, il 26enne ha continuato a dimenarsi con violenza e non ha fornito alcuna spiegazione plausibile agli 8 smartphone e ai 500 euro in contante che i militari gli hanno trovato addosso.

Gli accertamenti.

Uno dei cellulari – hanno scoperto i carabinieri – era stato scippato poche ore prima in Via Toledo dalle mani di una 46enne napoletana. Il 26enne è stato tradotto al Tribunale, il suo fermo convalidato. E’ ora nel carcere di Poggioreale. Continuano gli accertamenti per risalire ai proprietari degli altri 7 telefoni recuperati.