Cronaca di Napoli, panettiere ferito alle gambe tra la folla

Cronaca di Napoli | Intorno alle 12, a Napoli, un 47enne del quartiere Mercato gia’ noto alle forze dell’ordine e’ stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco alla gamba sinistra.

L’episodio è avvenuto in pieno giorno tra la folla in via Giacomo Savarese.

Il fatto e’ avvenuto in via Giacomo Savarese, dove il ferito ha una panetteria. Ricoverato all’ospedale Loreto Mare, l’uomo non si trova in pericolo di vita. Le indagini sono portate avanti dai carabinieri della compagnia Stella.