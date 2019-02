Cronaca di Napoli: minorenne rapinato e minacciato con un punteruolo. VIDEO

Cronaca di Napoli: rapinano uno studente minorenne minacciandolo con un punteruolo. Durante il tentativo di fuga si sono liberati dell’arma e del bottino.

I Carabinieri della Stazione quartieri Spagnoli nel corso di un servizio di pattugliamento hanno notato 2 individui che stavano transitando con fare sospetto per piazzetta Cariati e si sono dati alla fuga alla vista dei militari.

I 2 sono stati raggiunti e bloccati dopo un breve inseguimento a piedi. Si tratta di Eduardo Arillo, 35enne, di Pozzuoli e di Adriano Angrisani, 36enne, della provincia di Frosinone, entrambi già noti alle forze dell’Ordine per reati contro il patrimonio.

Dalle ultime notizie di cronaca di Napoli pare che subito dopo averli bloccati i carabinieri hanno accertato che immediatamente prima avevano appena rapinato lo smartphone a uno studente 15enne minacciandolo con un punteruolo.

Percorrendo a ritroso il percorso dei 2 durante in tentativo di fuga, infatti, i Carabinieri hanno rinvenuto sia il telefonino appena rapinato che il punteruolo usato per la rapina: il manico di un ombrello trasformato in maniera artigianale in una micidiale arma da punta.

I due arrestati sono stati tradotti a Poggioreale.