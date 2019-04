Cronaca di Napoli, Chiaia e Mergellina: Arrestato trio di rom per 8 furti in abitazioni e studi

Cronaca di Napoli, Chiaia e Mergellina: Carabinieri e Polizia di Stato arrestano trio di rom per 8 furti in abitazioni e studi.

I poliziotti del Commissariato San Ferdinando e Carabinieri della Stazione Chiaia hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura che ha coordinato le indagini, nei confronti 3 nomadi domiciliati a Castel Volturno.

Le ultime notizie di cronaca di Napoli riportano che Radoika Pavlovic, 34enne, Emanuela Pavlovic, 19enne ed un 17enne, tutti di origine serba, sono ritenuti responsabili di 8 furti consumati o tentati tra il 22 aprile e il 6 maggio 2018.

Il 25 aprile ne commisero 4 in un giorno.

Il 22 aprile 2018 si introdussero in un appartamento di via Chiatamone forzando la porta d’ingresso ma non riuscirono a perpetrare il furto perché il proprietario era in casa e li mise in fuga.

Il 28 aprile forzarono la serratura di un appartamento in via Francesco Crispi e rubarono 3 Mont Blanc, 2 orologi, una scatola d’oro e cristallo e 500 euro.

Poco dopo in via del Parco Margherita forzarono la serratura di un altro appartamento (nonostante il proprietario avesse chiuso la porta blindata a più mandate) e rubarono oggetti di valore e 500 euro.

Il 25 aprile si introdussero in un’azienda di servizi alberghieri in via Caracciolo non riuscendo a compiere il furto perché sorpresi da un inquilino del palazzo.

Lo stesso giorno entrarono in un appartamento di via Mergellina e rubarono una rivoltella, orologi e gioielli.

In quell’occasione prima di compiere il furto i 3 si sedettero su una panchina nei pressi del palazzo in attesa del momento giusto per entrare, poi il ragazzo entrò e lasciò la porta aperta per far entrare le due complici, quindi si intrufolarono nell’appartamento per uscirne poco dopo con borse piene di oggetti.

lo stesso giorno, in largo Vasto a Chiaia, entrarono in un appartamento rimuovendo il nottolino ma non riuscirono a rubare nulla perché scattò l’allarme che li mise in fuga.

Ancora in un appartamento di largo Vasto a Chiaia, lo stesso giorno, forzarono la serratura e rubarono 5 orologi di cui 2 rolex, 500 euro e degli abiti da uomo.

Sempre il 25 aprile e sempre in largo Vasto a Chiaia forzarono la serratura di uno studio con un cacciavite e rubarono un salvadanaio contenente 350 euro in monete.

Fondamentali per la loro identificazione le descrizioni fornite nelle denunce dalle vittime e dalle immagini delle telecamere di sorveglianza installate in diversi condomini che sono state raffrontate con le foto dei tre soggetti arrestati il 12 maggio 2018 dai poliziotti del Commissariato San Ferdinando per un furto in uno stabile di via Carlo Poerio.

Dopo le formalità Radoika Pavlovic ed Emanuela Pavlovic sono state tradotte al carcere di Pozzuoli mentre il 17enne è stato accompagnato all’istituto penitenziario minorile di Nisida.