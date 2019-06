Crollo di calcinacci a Napoli: una ragazza ferita al centro storico

Nuovo crollo di calcinacci a Napoli, dopo la tragedia che ha visto il commerciante 66enne Rosario Padolino morire in via Duomo sabato scorso.

Nuovo crollo di calcinacci nel centro storico di Napoli. Questa volta, il cedimento di strutture murarie ha interessato un edificio in vico Mattonelle, nella zona di porta Capuana. Sul posto la polizia municipale.

Nel nuovo crollo di calcinacci nel centro storico di Napoli e’ rimasta ferita una donna. Secondo quanto si e’ appreso, si tratta di una ragazza nigeriana, trasportata al pronto soccorso del Cto con un trauma cranico.

Il crollo e’ avvenuto ieri sera tardi. Alle 22.35 la ragazza nigeriana e’ arrivata al pronto soccorso dell’ospedale collinare, dove ed e’ stata effettuata una tac. Riscontrata solo un lieve trauma cranico con una prognosi di guarigione di 5 giorni e, per questo, la paziente e’ stata dimessa.

Un pezzo di cornicione è crollato dalla chiesa di San Pasquale a Chiaia.

E un nuovo crollo è accaduto sempre lunedì sera. In questa occasione è stata la volta del quartiere Chiaia, dove un pezzo di cornicione è crollato dalla chiesa di San Pasquale. Per fortuna nessun passante è rimasto ferito. Ma tre episodi in così pochi giorni cominciano a creare preoccupazione.