Stacca a morsi l’orecchio del rivale in amore: è il figlio di Tina Rispoli, moglie di Tony Colombo

Crescenzo Marino, figlio del boss degli scissionisti ucciso sul litorale laziale e di Tina Rispoli, moglie di Tony Colombo, è stato arrestato con l’accusa di lesioni gravi.

Era geloso della sua fidanzata e soprattutto di quelle che riteneva avance da parte di un amico comune. Dalle parole si e' passati ai fatti e mercoledì sera a Secondigliano, quartiere a nord di Napoli, e' scoppiata una rissa. Un giovane e' stato arrestato con l'accusa di lesioni gravi: a quanto si e' appreso, in preda a un raptus ha aggredito il presunto rivale e gli ha staccato a morsi una parte dell'orecchio, per poi sputarla e scappare via. Il giovane responsabile e' stato rintracciato prima che arrivasse a casa e arrestato. Oggi si terra' il processo per direttissima davanti al giudice monocratico del tribunale di Napoli.

Il matrimonio trash della madre e del cantante neomelodico di origine siciliana ha fatto discutere a lungo

Per la cronaca, si tratta di Crescenzo Marino, figlio di Tina Rispoli, vedova di Gaetano Marino, boss ucciso sul litorale laziale e attuale moglie del cantante neomelodico Tony Colombo, il cui matrimonio ha fatto discutere per lo show con cavalli, trombettisti e saltimbanco tra le strade di Napoli.