Covid-19, rientri in Campania: Misure di controlli, forniture ASL e obblighi per i viaggiatori

Piano di monitoraggio per rientri in Campania presso caselli autostradali, le stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali: controlli con test rapidi, mascherine FFP2, termoscanner e recapiti telefonici Asl per le segnalazioni.

La Regione Campania ha provveduto nella giornata di oggi di far pervenire il materiale per supportare le 7 Aziende Sanitarie della Campania e la Protezione Civile nelle misure di controllo che verranno messe in campo dal 4 maggio presso i caselli autostradali, le stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali.

Alle singole Asl sono stati forniti: