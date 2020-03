Coronavirus, risultati positivi altri 6 tamponi in Campania

La Campania ha messo a disposizione, come atto di solidarietà nei confronti della Lombardia, 20 posti letto di terapia intensiva ordinaria al fine di decongestionare gli ospedali lombardi vista l’emergenza coronavirus.

Altri sei casi di contagio da Coronavirus in Campania. A comunicarlo la task force della Protezione civile della Regione Campania che ha, inoltre, informato che nella giornata di ieri sono stati esaminati in laboratorio, presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno, 80 tamponi. Per i sei tamponi risultati si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità.

Intanto, la Campania, rispondendo alla sollecitazione del ministero della Salute, mettendo a disposizione come atto di solidarietà nei confronti della Lombardia, 20 posti letto di terapia intensiva ordinaria al fine di decongestionare gli ospedali lombardi. Si mette, inoltre, a disposizione una struttura residenziale per i familiari eventualmente impegnati ad accompagnare i pazienti.

Questo quanto deciso nel corso di un incontro, convocato dal presidente Vincenzo De Luca, con i responsabili della sanità campana, nel corso del quale è stata verificata la disponibilità di posti letto nei reparti di terapia intensiva ordinaria “al netto delle esigenze di cura dei pazienti campani e tenendo conto che occorre bisogna sempre valutare la possibile evoluzione del problema Coronavirus”. “Consideriamo questo – ha detto il presidente De Luca – un atto doveroso di solidarietà e responsabilità nazionale”.