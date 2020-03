Coronavirus, prima vittima a Napoli. E’ una donna di 47 anni che soffriva di epilessia

Coronavirus, arriva la conferma della prima vittima a Napoli: è una donna di 47 anni di via Sant’Antonio Abate, nei pressi di piazza Carlo III.

Coronavirus, arriva la notizia di una quarta vittima in Campania: Teresa F. aveva 47 anni e abitava a Napoli, in via Sant’Antonio Abate, vicino piazza Carlo III. La donna già soffriva di epilessia.

Il fratello della donna, Luca, secondo il quotidiano la Repubblica, aveva denunciato in un drammatico video il permanere della salma in casa a causa di un presunto ritardo nella comunicazione dell’esito del test.

Motivo che ha bloccato la salma in casa per oltre 24 ore. Tersa F. era influenzata da una settimana. Avrebbe contratto il virus da un conoscente arrivato dal nord.

L’altro ieri ha avuto una crisi respiratoria ed è deceduta, nonostante i tentativi di rianimazione messi in atto prima dal fratello e poi dai sanitari del 118.

I familiari si erano già posti in quarantena volontaria.