Coronavirus, partita la sanificazione delle strade di Napoli

E’ partita la sanificazione e igienizzazione delle strade di Napoli grazie a un’operazione congiunta ASL Napoli 1 Centro e il Comune di Napoli per il tramite di ASIA (nel rispetto delle diverse competenze).

Il personale ed i mezzi della ASL Napoli 1 Centro e di ASIA Napoli saranno impegnati a partire da stasera per il “lavaggio” e la “disinfezione” con prodotti che garantiscono un’efficace azione di prevenzione ambientale e riduzione del rischio nell’ambito del programma di interventi straordinari necessari ad affrontare l’emergenza COVID-19.

Sono appena iniziate anche le potature delle essenze arboree presenti sul territorio cittadino, fortemente volute dell’Assessorato al Verde e gestite dal servizio Verde della città di Napoli.

Le suddette operazioni interesseranno, in questa prima fase, alcune potature in via Foria e le alberature di via Saverio Altamura all’Arenella e di via Giandomenico d’Auria al Vomero. «È un momento molto complicato per tutte e tutti, ma nonostante ciò dobbiamo prenderci cura del verde cittadino, patrimonio naturale e presidio imprescindibile per una migliore qualità della vita, quella che in questi giorni ci è in parte preclusa per la nostra stessa salute e sicurezza. Sono sicuro che ne usciremo e che le nostre città devono guardare al verde urbano anche in termini di presidio democratico di salute pubblica» ha dichiarato l’Assessore al Verde Luigi Felaco nell’annunciare l’inizio delle attività.