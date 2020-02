Cronaca di Napoli: negativo il test sul paziente ricoverato nel nosocomio di Fuorigrotta per un sospetto caso di Coronavirus.

Buone notizie dall’ospedale San Paolo di Napoli. È infatti risultato negativo il test sul paziente ricoverato per un caso sospetto di Coronavirus.

Come riporta “Il Mattino”, quanto ai campioni e prelievi e ai test specifici per il Coronavirus saranno moltiplicati i punti di verifica dotando di kit diagnostici alcuni laboratori provinciali.

A Napoli, oltre al Cotugno (specializzato in malattie infettive), dalla prossima settimana ci sarà proprio il nosocomio di Fuorigrotta, dove è in corso l’allestimento delle tensostrutture della protezione civile. In questo modo, da domani mattina, all’ospedale San Paolo sarà allestito un vero e proprio ospedale da campo di 150 metri quadrati.

Qui sempre giovedì il laboratorio di analisi sarà anche dotato dei kit per eseguire in loco i tamponi e i test di verifica per eventuali positività al Coronavirus.