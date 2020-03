Coronavirus, l’autocertificazione per gli spostamenti [SCARICA IL MODULO]

Con l’entrata in vigore del nuovo decreto, che allarga la zona protetta a tutto il territorio nazionale per respingere la diffusione del coronavirus, per potersi spostare sarà necessario avere con sé un’autocertificazione.

Per spostarsi, dopo l’entrata in vigore del nuovo decreto che allarga la zona protetta a tutto il territorio nazionale, servirà un’autocertificazione per potersi spostare da un comune all’altro. “Modalità accolta – come riferito ieri in conferenza stampa dal premier Giuseppe Conte – ormai in generale nel nostro ordinamento giuridico”, ma “se ci fosse una dichiarazione non veridica, ci si espone a un altro reato che si aggiunge allo spostamento non giustificato: la falsa certificazione”.

QUI IL MODULO DA SCARICARE:

AUTOCERTIFICAZIONE CORONAVIRUS .pdf