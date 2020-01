Coronavirus, l’Italia ha dichiarato lo stato di emergenza

Il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza il giorno dopo l’annuncio dei primi due casi accertati di coronavirus nel nostro Paese.

Coronavirus | E’ terminato a palazzo Chigi il Consiglio dei ministri che ha deliberato, a quanto si apprende, lo stato di emergenza “in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, come si legge nell’ordine del giorno della riunione. Restano infatti confermati i due casi di infezione “che riguardano due turisti cinesi arrivati da pochi giorni in Italia”. Lo ha detto ieri il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa a palazzo Chigi dopo il vertice di maggioranza in presenza del ministro della Salute, Roberto Speranza. “Non ci siamo fatti trovare impreparati”, ha aggiunto il premier per poi precisare: “Il ministro Speranza ha gia’ adottato un’ordinanza che chiude il traffico aereo da e per la Cina. Siamo il primo paese dell’Unione europea che adotta una misura cautelativa di questo genere”.

“Voglio rassicurare tutti i cittadini che sono gia’ state predisposte tutte le misure precauzionali per isolare questi due casi e ci sono attente verifiche per ricostruire il percorso dei due cittadini cinesi e isolare i loro passaggi per evitare qualsiasi rischio ulteriore”, ha precisato Conte. “Assicuro – ha concluso – che non c’e’ alcun motivo di creare panico e allarme sociale”. La tempestivita’ con la quale “i due turisti cinesi sono stati ricoverati, fa ritenere che non ci siano persone esposte”. E’ quanto ha fatto sapere Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’Istituto nazionale di Malattie infettive Spallanzani, nel corso della conferenza stampa dei ieri a palazzo Chigi insieme al premier Conte e al ministro Speranza. I pazienti sono stati immediati ricoverati in isolamento e sono in buone condizioni.

“Gira una fake news audio diffusa via whatsapp da una sedicente infermiera del Policlinico Umberto I di Roma, in cui si parla di 27 casi sospetti di infezione da coronavirus. La Direzione sanitaria smentisce tassativamente. All’Umberto I sono stati registrati solo 2 casi sospetti, dichiarati negativi dopo gli accertamenti eseguiti dallo Spallanzani”. Lo comunica in un una nota la Direzione sanitaria del policlinico Umberto I di Roma. “In un momento come questo – continua la nota – in cui l’Oms ha dichiarato l’emergenza globale per la salute dei cittadini, e’ gravissimo e da irresponsabili diffondere fake news che generano un ingiustificato allarme sociale. La Direzione aziendale ha gia’ provveduto a sporgere denuncia alle autorita’ competenti affinche’ siano individuarti i responsabili”.