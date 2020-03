Coronavirus, in quarantena il reparto di Psichiatria dell’ospedale San Giovanni Bosco

E’ stato messo in quarantena il reparto di Psichiatria dell’ospedale San Giovanni Bosco per un caso sospetto di coronavirus. Alle h. 22,00 totale positivi in Campania: 89 di cui uno guarito.

E’ stato chiuso il reparto di Psichiatria dell’ospedale San Giovanni Bosco per un caso sospetto di coronavirus. Immediatamente, come prevede il decreto del Ministero della Salute, è disposto per medici, personale infermieristico e pazienti la quarantena nel reparto di Psichiatria. In attesa della conferma del test inviato al Cotugno resteranno in quarantena.

AGGIORNAMENTO h. 22,00

L’Unità di Crisi della Protezione civile della Regione Campania comunica che nel pomeriggio di oggi sono stati esaminati 71 tamponi presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno. Di questi 12 sono risultati positivi. Come per tutti gli altri, si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. Nella mattinata erano stati esaminati 48 tamponi di cui 14 risultati positivi.