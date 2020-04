Coronavirus, in Campania edicole aperte il giorno di Pasqua

Coronavirus, arriva la precisazione della Regione: in Campania edicole aperte con farmacie, parafarmacie e distributori di carburante il giorno di Pasqua.

Coronavirus | Domenica di Pasqua edicole aperte in Campania. Così come farmacie, parafarmacie e distributori di carburanti. Nell’ordinanza n.30 di ieri del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, “è risultato omesso per mero errore materiale il riferimento esplicito alle edicole, che nella giornata di domenica prossima sono escluse dalle chiusure previste”.

A Pasqua e Pasquetta stop a tutte le altre attività commerciali, “incluse le rivendite di generi alimentari, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali”.