Coronavirus in Campania: un 82enne è il primo caso positivo al Covid 19 nella città oplontina.

Nel tardo pomeriggio di ieri la Regione Campania ha fatto il bilancio dell’epidemia di Coronavirus sul territorio. Su 353 tamponi effettuati nei vari ospedali lunedì 16 marzo, 60 sono risultati positivi al Covid 19, per un totale di 460 contagiati (di cui 28 guariti e 9 deceduti).

Tra i 60 nuovi casi positivi, anche un cittadino di Torre Annunziata. Come riportato da “Il Mattino”, si tratta di un 82enne.

Legato alla città oplontina anche l’ennesimo caso positivo a Torre del Greco. È una donna, moglie di un dipendente comunale e madre di un cancelliere, entrambi in servizio a Torre Annunziata.

Il sindaco della città oplontina, Vincenzo Ascione, ha disposto la sanificazione dell’ufficio anagrafe, mentre il presidente del Tribunale, Ernesto Aghina, che già nella mattinata del 16 marzo aveva chiuso in via precauzionale il primo piano della torre civile del palazzo di giustizia, ha disposto la chiusura per oggi di tutto il piano, in attesa delle operazioni di sanificazione.