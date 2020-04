Coronavirus in Campania, altri 66 casi : i positivi salgono a 3.670

L’ultimo bollettino dell’Unità di crisi regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia da Coronavirus in Campania.

Ieri altri 66 casi di positivita’ al coronavirus in Campania, al termine dei test con tamponi effettuati nelle diverse realta’ ospedaliere. Lo riferisce l’Unita’ di crisi regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia da Covid-19.

Nel dettaglio, all’ospedale Cotugno di Napoli sono stati esaminati 496 tamponi, di cui 54 risultati positivi; nell’ospedale Ruggi di Salerno sono stati esaminati 165 tamponi, di cui 5 positivi; nell’ospedale Sant’Anna di Caserta esaminati 31 tamponi, nessuno positivo; nell’ASL di Caserta presidi di Aversa e Marcianise esaminati 121 tamponi, di cui nessuno positivo.

Inoltre, nell’Azienda Universitaria Federico II sono stati esaminati 97 tamponi, di cui 2 positivi; presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno esaminati 391 tamponi, di cui 4 positivi; nell’ospedale di Nola esaminati 21 tamponi, di cui 1 positivo.

Il totale complessivo dei tamponi in Campania e’ salito a 36.770.