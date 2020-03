Coronavirus, igienizzante per mani non autorizzato sequestrato a Napoli

L’igienizzante per mani era in vendita in un supermercato, in modo ingannevole per il consumatore, come biocida e attivo anche sul coronavirus.

I carabinieri del Nas di Napoli hanno eseguito presso un supermercato partenopeo il sequestro di circa 450 confezioni da un litro di un prodotto denominato Farmaclean – igienizzante mani, in vendita come biocida, dato che in etichetta aveva la dicitura “elimina fino al 99,9% batteri, funghi e virus… attivo su virus (coronavirus, hiv, hbv, hcv)”, ingannevole per il consumatore, poiche’ il prodotto era privo della prescritta autorizzazione ministeriale.

Il controllo poi del laboratorio di produzione del prodotto igienizzante, a Napoli, ha portato al sequestro dei locali, delle attrezzature, dei materiali per il confezionamento (etichette, confezioni, tappi, etc.), nonche’ di ulteriori 3000 litri di “sanificante per le mani” in via di confezionamento e 4000 flaconi gia’ confezionati. Il titolare e’ stato denunciato per frode nell’esercizio del commercio.