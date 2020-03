Coronavirus, fermato a Villa Literno il treno proveniente da Milano coi cittadini in fuga

All’interno del convoglio un gran numero di persone che avrebbero lasciato la Lombardia per tornare al Sud prima dell’entrata in vigore del Dpcm.

E’ stato bloccato a Villa Literno (Caserta), il treno Intercity Notte 797, partito alle 22,55 di ieri dalla stazione di Milano Centrale e diretto a Napoli. Le vetture sono molto affollate per la presenza di centinaia di persone che avrebbero lasciato la Lombardia per tornare nei comuni di residenza al Sud, prima dell’entrata in vigore del Dpcm che limita gli spostamenti dalla ‘zona rossa’.

L’arrivo del treno, formatosi a Torino Porta Nuova, alla stazione di Napoli Centrale era previsto intorno alle 10 e alle 10.50 il convoglio sarebbe stato a Salerno.