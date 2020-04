Coronavirus: è morto Carmine Sommese, sindaco di Saviano

Il primo cittadino di Saviano, nonché chirurgo all’ospedale di Nola, aveva contratto il coronavirus circa un mese fa.

E’ morto Carmine Sommese, 66 anni, sindaco di Saviano, nel Napoletano, ed ex consigliere regionale della Campania. Il primo cittadino, chirurgo all’ospedale di Nola, aveva contratto il coronavirus circa un mese fa. Era stato lui stesso a renderlo noto in un post su facebook il 19 marzo scorso.

Tanti i messaggi di cordoglio che arrivano, in questi minuti, da cittadini, dai suoi pazienti e da esponenti delle istituzioni. Il presidente di Anci Campania, Carlo Marino, ha inviato un telegramma alla famiglia e al Comune di Saviano parlando di Sommesse come “un amministratore che ha pagato in prima persona l’impegno accanto alla sua comunita’, come sindaco e come medico, in questi tempi difficili scanditi dalla sofferenza del contagio”.