Coronavirus, diretta Protezione Civile del 16 marzo 2020 ore 18.00 [VIDEO]

Diretta conferenza stampa della Protezione Civile di oggi 17 marzo h. 18,00: nuovi aggiornamenti sul coronavirus in Italia. In Italia sono stati 31.506 i casi totali – 2.941 le persone guarite.

Presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile proseguono i lavori del Comitato Operativo al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile. Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento 26.062 persone risultano positive al virus. Ad oggi, in Italia sono stati 31.506 i casi totali.

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 12.095 in Lombardia, 3.404 in Emilia-Romagna, 2.488 in Veneto, 1.302 nelle Marche, 1.764 in Piemonte, 1.024 in Toscana, 661 in Liguria, 550 nel Lazio, 423 in Campania, 347 in Friuli Venezia Giulia, 368 nella Provincia autonoma di Trento, 282 nella Provincia autonoma di Bolzano, 320 in Puglia, 226 in Sicilia, 192 in Umbria, 216 in Abruzzo, 112 in Calabria, 115 in Sardegna, 134 in Valle d’Aosta, 19 in Molise e 20 in Basilicata.

Sono 2.941 le persone guarite. I deceduti sono 2.503, ma questo numero potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.

Angelo Borrelli commenta i dati che ha illustrato: “Credo che sia nel trend dei dati che stiamo vivendo in questo periodo, penso che la prossima settimana potremmo avere dei dati più adeguati, soprattutto in relazione alle misure che sono state utilizzate”.

Sono state poi rese note le prime sperimentazioni farmaci: il farmaco anti artrite è stato testato su 330 pazienti, dati più chiari entro breve. L’Aifa ha evidenziato che l’Italia risponde in modo eccezionale, mentre l’Oms ha invocato l’aumento dei tamponi su sanitari in prima linea e non raccomanda test di massa.