Coronavirus, diretta conferenza stampa Protezione Civile – 9 marzo 2020 ore 18.30

Ecco la diretta della Conferenza stampa del 9 marzo 2020 delle 18.30 sulla situazione Coronavirus della protezione civile. In Campania si registrano 102 casi.

In conferenza stampa alla Protezione Civile il commissario Angelo Borrelli ha illustrato i dati aggiornati ad oggi 9 marzo 2020 h 18,30.

Sono 102 i guariti per un totale di 724; 463 decessi, 97 in più di ieri, domenica 8 marzo.

Le persone positive aumentano di 1598 unità.

La Lombardia ancora con 76 vittime nelle ultime 24 ore, 14 in Emilia Romagna e 9 in Piemonte tra le aree più colpite: sul fronte delle età “medie” dei decessi, Borrelli spiega in conferenza stampa come l’1% sia riferibile alla fascia 50-59 anni, 10% su quota “60”, 31% in quota 70, 44% in fascia 80, 14% fascia tra gli ultranovantenni. I numeri sui contagi piuttosto crescono anche qui: 1598 unità più di ieri, con positivi al momento che sono 7985 di cui 4313 sono in ricovero con sintomi, 10% in terapia intensiva, circa 3mila sono in isolamento domiciliare. Il numero totale vede dunque dall’inizio dell’emergenza coronavirus 9172 casi riscontrati in Italia.

Borrelli al termine della conferenza stampa ha spiegato che sono già cominciate le distribuzioni di 325 ventilatori per terapie intensive con i primi 90 in Regione Lombardia poi 154 in Emilia e via via in tutte le altre Regioni. Ancora il Capo della Protezione Civile spiega: «consegna mascherine con un milione già consegnate entro oggi, ma continueremo ogni giorno: domani ci sarà consegna di 100mila mascherine nelle carceri per la regolare fruizione delle attività per garantire sicurezza interna».

Situazione in Campania ad oggi 9 marzo: