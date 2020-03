Coronavirus, diretta conferenza stampa Protezione Civile – 10 marzo 2020 ore 18.00

Diretta della conferenza stampa sulla situazione coronavirus in Italia del Capo Protezione Civile Angelo Borrelli del 10 marzo 2020 delle 18.00. In Campania si registrano 126 casi.

In conferenza stampa alla Protezione Civile il commissario Angelo Borrelli e il presidente ISS Silvio Bruscaferro hanno illustrato i dati aggiornati ad oggi 10 marzo 2020 h 18,00. In Lombardia il numero dei contagi è più basso rispetto a ieri. Attualmente positivi 8.514; Guariti – 1.004; Deceduti – 631; in attesa di conferma ISS; Totale positivi – 10.149.

L’ultimo bollettino quindi vede i numeri rallentare leggermente, anche se il Capo della P.Civile Angelo Borrelli ha spiegato che non sono pervenuti tutti i dati dalla Regione Lombardia per un ritardo negli ultimi test svolti e dei risultati. In merito agli aumenti tra ieri e oggi, sono 280 i guariti che sono stati dimessi, purtroppo 168 i decessi divisi in 135 dalla Lombardia, 15 in Emilia Romagna, 6 in Piemonte e 3 nelle Marche.

Sul fronte delle fasce di età, il bollettino odierno della Protezione Civile spiega che un 2% dei decessi è da considerarsi nella fascia dei 50-59enni, 8% nella fascia “60”, 32% fascia “70”, 45% fascia “80”, 14 fascia “90”.

In merito ai contagi attuali, ad oggi sono positive 529 in più rispetto a ieri con un totale 8514 persone: 5038 ricoverati, 2599 n isolamento, terapia 877 persone, ovvero il 10% dei positivi.

Attenzione alle fake news

Sul fronte fake news, Borrelli ha spiegato al termine della conferenza stampa «circolano scenari catastrofici a firma del capo dipartimento, ebbene sono falsi, comunicazioni infondate. Vi invitiamo a informarsi bene attraverso canali ufficiali e a non dare retta alle fakenews e bufale che circolano sui social. Ma è bene seguire solo le informazioni dai canali ufficiali».