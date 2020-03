Diretta della conferenza stampa sulla situazione coronavirus in Italia del Capo Protezione Civile Angelo Borrelli del 10 marzo 2020 delle 18.00. In Campania si registrano 126 casi. [VIDEO]

In conferenza stampa alla Protezione Civile il commissario Angelo Borrelli e il presidente ISS Silvio Bruscaferro hanno illustrato i dati aggiornati ad oggi 10 marzo 2020 h 18,00. In Lombardia il numero dei contagi è più basso rispetto a ieri. Attualmente positivi 8.514; Guariti – 1.004; Deceduti – 631; in attesa di conferma ISS; Totale positivi – 10.149.

L’ultimo bollettino quindi vede i numeri rallentare leggermente, anche se il Capo della P.Civile Angelo Borrelli ha spiegato che non sono pervenuti tutti i dati dalla Regione Lombardia per un ritardo negli ultimi test svolti e dei risultati. In merito agli aumenti tra ieri e oggi, sono 280 i guariti che sono stati dimessi, purtroppo 168 i decessi divisi in 135 dalla Lombardia, 15 in Emilia Romagna, 6 in Piemonte e 3 nelle Marche.

Sul fronte delle fasce di età, il bollettino odierno della Protezione Civile spiega che un 2% dei decessi è da considerarsi nella fascia dei 50-59enni, 8% nella fascia “60”, 32% fascia “70”, 45% fascia “80”, 14 fascia “90”.

In merito ai contagi attuali, ad oggi sono positive 529 in più rispetto a ieri con un totale 8514 persone: 5038 ricoverati, 2599 n isolamento, terapia 877 persone, ovvero il 10% dei positivi.

Attenzione alle fake news

Sul fronte fake news, Borrelli ha spiegato al termine della conferenza stampa «circolano scenari catastrofici a firma del capo dipartimento, ebbene sono falsi, comunicazioni infondate. Vi invitiamo a informarsi bene attraverso canali ufficiali e a non dare retta alle fakenews e bufale che circolano sui social. Ma è bene seguire solo le informazioni dai canali ufficiali».