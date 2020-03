Coronavirus, cambia l’autocertificazione per gli spostamenti [SCARICA IL MODULO]

E’ online il nuovo modello da utilizzare per l’autocertificazione che contiene una nuova voce per una stretta ulteriore contro i furbetti della quarantena.

E’ online sul sito del Viminale il nuovo modello da utilizzare per l’autocertificazione che contiene una nuova voce con la quale l’interessato deve autodichiarare di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 1, comma 1 lett c) del Dpcm 8 marzo 2020 che – come è noto – reca un divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus “Covid-19”.

Il nuovo modello prevede anche che l’operatore di polizia controfirmi l’autodichiarazione, attestando che essa viene resa in sua presenza e previa identificazione del dichiarante. In tal modo il cittadino viene esonerato dall’onere di allegare all’autodichiarazione una fotocopia del proprio documento di identità.

SCARICA IL MODULO:

MODULO AUTODICHIARAZIONE 17 MARZO 2020