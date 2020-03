Ospedale Cardarelli: pronto soccorso chiuso per sanificazione (resasi necessaria dopo un altro caso positivo al Coronavirus).

Come già accaduto nei giorni scorsi, questa notte il pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli è stato chiuso per una sanificazione, resasi necessaria dopo un altro caso di Coronavirus.

Come riporta “Il Mattino”, la procedura è stata attivata in seguito all’assistenza di una paziente rivelatasi positiva al tampone. Sembra che la donna, presa in carico dal pronto soccorso del Cardarelli, si fosse presentata al presidio insieme ad altre due persone dopo aver ricevuto già una prima assistenza all’ospedale Cotugno.

Si attende la riapertura del pronto soccorso, che nel caso della precedente sanificazione avvenne in tempi record.