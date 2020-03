Coronavirus, altri 4 tamponi positivi in Campania

Salirebbero a 17 i contagiati da coronavirus in Campania, in caso di conferma ufficiale dell’Istituto superiore della sanità.

In Campania altri 4 tamponi, su 60 esaminati ieri in laboratorio al centro di riferimento dell’ospedale Cotugno di Napoli, sono risultati positivi al coronavirus. A darne nota nella tarda serata di ieri la task force della Protezione civile della Regione Campania. Per i 4 test dall’esito positivo si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto superiore di sanita’.

I 4 risultati positivi, a quanto si apprende, sarebbero di Giugliano, Pozzuoli, San Giorgio a Cremano e Napoli (Vomero). Salirebbero, in caso di conferma, dunque in totale a 17 i contagiati nella regione.