Ospedale Monaldi: un primario (ora ricoverato al Cotugno), 4 infermieri e un addetto alle pulizie sono risultati positivi al Coronavirus.

Sei contagi da Coronavirus nel giro di poche ore al reparto di Medicina Interna Cardiovascolare e dismetabolica dell’Ospedale Monaldi di Napoli: sono risultati positivi il primario (ora ricoverato al Cotugno), 4 infermieri e un addetto delle pulizie.

Di fronte a un nuovo possibile focolaio, l’ospedale dei Colli ha immediatamente avviato la sanificazione dei locali e sottoposto il personale ai tamponi e agli screening con i test rapidi. Lo scorso 3 aprile, un’infermiera di 60 anni che lavorava all’Ospedale Monaldi, nel reparto di Cardiologia, era morta a causa del Covid 19 (risultando purtroppo la prima operatrice sanitaria morta a Napoli per Covid 19).

Nonostante l’impegno e tutte le cautele prese dal punto di vista della protezione, come prevedono le normative, ancora più stringenti per quanto riguarda il personale sanitario, contrarre il virus in corsia non è impossibile, come dimostrano i 25 casi scoppiati all’ospedale di Pozzuoli sempre nelle ultime ore, (nonostante i test rapidi avessero dato esito negativo). Anche al Monaldi, il primo caso di un malato di Coronavirus registrato l’8 aprile scorso era risultato negativo ai due precedenti tamponi ed era stato ricoverato normalmente, senza l’isolamento.