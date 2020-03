Coronavirus, a Bacoli e Pozzuoli scuole chiuse fino al 5 marzo

In seguito ai risultati positivi del test coronavirus Covid-19 è stato deciso di chiudere le scuole dei comuni di Bacoli e Pozzuoli.

A dare l’annuncio della chiusura delle scuole è stato il sindaco Vincenzo Figliolia pubblicando un comunicato su facebook.

“Aspettiamo la conferma da parte dell’Asl per il link epidemiologico, per avere la conoscenza completa del percorso del virus arrivato nella nostra città, che ha colpito un nostro concittadino, attualmente in isolamento presso la propria abitazione senza sintomi da ospedalizzazione.

In attesa di tale documentazione ho firmato, in via cautelativa, un’ordinanza che prevede la chiusura delle scuole cittadine, private e pubbliche, per i prossimi tre giorni. Le lezioni riprenderanno giovedì 5 marzo. Tutti gli istituti di ogni ordine e grado sono oggetto del dispositivo emanato. Sono altresì sospese tutte le attività che prevedono aggregazioni per le strade o in luoghi chiusi, e le attività sportive.

Si tratta di precauzioni messe in campo per rassicurare la cittadinanza. Comunicherò con la massima trasparenza, passo dopo passo, attraverso questa pagina tutte le notizie e gli aggiornamenti. Vi invito a non rincorrere fake news, ma di attenervi soltanto alle informazioni ufficiali. Inoltre ricordo a tutti i cittadini e agli studenti, compresi gli studenti fuori sede, provenienti o già ritornati da un’area interessata dal contagio del virus a comunicare il rientro al proprio medico di famiglia, al fine di ridurre l’eventuale rischio di contagio e consentire un costante monitoraggio al fine di successivi provvedimenti”.

Anche nel comune di Bacoli le scuole resteranno chiuse. Il sindaco Josi Gerardo Della Ragione ha pubblicato la decisione su facebook.

Vi ho promesso che affronterò questa delicata problematica del Coronavirus, innanzitutto come padre. Per questo, dopo una lunga ed intensa giornata trascorsa in stretto contatto con gli organi istituzionali sovracomunali per approfondire il caso di contagio flegreo (in continua evoluzione) verificatosi a Pozzuoli, assumo la decisione di chiudere tutte le scuole di Bacoli fino a mercoledì. Perché, innanzitutto da padre, non vi manderei mia figlia. Abbiamo fatto tutto quanto nelle nostre possibilità per attuare misure preventive. Con un’ampia e diffusa igienizzazione e sanificazione degli istituti didattici, delle strade, delle piazze. A spese del Municipio, nonostante il dissesto che flagella la nostra città. Ma, dinanzi alla diffusione sempre maggiore del contagio, ad oggi, tutto questo, non basta. Compito del sindaco è quello di tutelare la salute dei propri cittadini. Lo farò senza mai cedere al panico, alla paura. Ma, allo stesso tempo, adottando ogni misura utile alla prevenzione. Per questo, le scuole di Bacoli resteranno chiuse lunedì 2 marzo, martedì 3 marzo e mercoledì 4 marzo. Continuerò a tenervi costantemente aggiornati. Abbiate fiducia nelle istituzioni. Insieme, ne usciremo”.