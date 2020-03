Ponticelli: 18 sanitari sono isolati “a scopo precauzionale” all’ospedale Villa Betania (dove nei giorni scorsi è stato assistito un caso sospetto di Coronavirus).

Isolamento per 18 sanitari all’ospedale evangelico Villa Betania di Ponticelli, dove nei giorni scorsi è stata assistita una paziente, in questo momento ricoverata al Cotugno come caso sospetto di Coronavirus.

Come riporta “Il Mattino”, il provvedimento è stato adottato dalla direzione generale dell’ospedale di Ponticelli “a scopo precauzionale”. La nota, sottoscritta dal presidente della Fondazione Evangelica Betania, riguarda le “azioni di contrasto al Covid-19” e porta a conoscenza di tutti i dipendenti che “in data 1 marzo si è presentata presso il pronto soccorso una paziente che, successivamente alla sua dimissione al suo domicilio, il 5 marzo è stata ricoverata all’ospedale Cotugno per sospetto clinico di infezione da Covid-19.

Per questo motivo – si legge nel documento – a far data dal 5 marzo è stato disposto a scopo precauzionale dalla nostra direzione sanitaria l’allontanamento dal lavoro e l’isolamento fiduciario a domicilio del nostro personale, 18 dipendenti, che hanno partecipato all’assistenza della paziente”.

Oltre alla chiusura degli ambulatori medici valevole per tutti gli ospedali della Campania, la direzione dell’ospedale ha inoltre predisposto che “l’accesso dei parenti dei degenti previsto dalle ore 14 alle 15, verrà sospeso salvo deroghe specifiche stabilite per iscritto dal medico responsabile del reparto”. Già da oggi, invece, è scattato il “divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere in sala d’attesa nel pronto soccorso”.