Contrasto al lavoro nero, scoperti mille irregolari in 9 mesi a Napoli e in provincia

Nel suo contrasto al lavoro nero, la Guardia di finanza ha scoperto mille irregolari in provincia di Napoli, nei primi nove mesi dell’anno.

Lavoro nero | La Guardia di finanza ha scoperto mille lavoratori in nero o irregolari in provincia di Napoli, nei primi nove mesi dell’anno. Emblematico il caso di un impiegato, scoperto dalle Fiamme Gialle di Portici all’interno di un minimarket, che, alla vista dei finanzieri, si e’ dato alla fuga dopo aver dichiarato false generalita’. L’uomo e’ stato poi rintracciato e denunciato.

Controllati 400 esercizi commerciali

I controlli hanno riguardato 400 esercizi commerciali. I datori di lavoro non in regola sono stati segnalati all’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Nei loro confronti scatteranno le maxi sanzioni previste dalla legge per ogni dipendente non regolare.