Comune di Napoli, Vomero: Dispositivo di traffico per lavori in alcune strade

Per consentire l’esecuzione di interventi di manutenzione all’impianto di pubblica illuminazione in alcune strade della Municipalità V° – Vomero nei giorni 13-14-18-19 giugno, è stato istituito un particolare dispositivo di traffico.

In particolare seguire la seguente disciplina di traffico:

Il giorno 13 giugno 2019, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di transito veicolare in via Camaldolilli nel tratto compreso tra Traversa Acquedotto Campano e via Case Puntellate, ad eccezione dei residenti, dei mezzi di soccorso e di emergenza che potranno circolare a senso unico alternato, regolato dai movieri dell’impresa esecutrice, a monte e a valle dell’area di volta in volta interessata dai lavori;

Il giorno 14 giugno 2019, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 , e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di transito veicolare in Calata S. Francesco nel tratto compreso tra via Belvedere e via Aniello Falcone, ad eccezione dei residenti, dei mezzi di soccorso e di emergenza che potranno circolare a senso unico alternato, regolato dai movieri dell’impresa esecutrice, a monte e a valle dell’area di volta in volta interessata dai lavori;

I giorni 18 e 19 giugno 2019, dalle ore 9:00 alle ore 16:00 , e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di transito veicolare in via Carlo Cattaneo, Piazzetta Due Porte all’Arenella, Vico Molo alle Due Porte, via Alfredo Vittorio Russo e Cupa Gerolomini alle Due Porte (tratto compreso tra Piazzetta Due Porte all’Arenella e via Bernardo Cavallino), ad eccezione dei residenti, dei mezzi di soccorso e di emergenza che potranno circolare a senso unico alternato, regolato dai movieri dell’impresa esecutrice, a monte e a valle dell’area di volta in volta interessata dai lavori.