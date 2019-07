Comune di Napoli: Dispositivi di traffico zona Pigna-Soccavo e chiusura Galleria Vittoria

Sono state pubblicate oggi due ordinanze riguardanti la mobilità cittadina: la prima relativa ad un dispositivo di traffico temporaneo, da attuarsi in 4 fasi, per attività manutentive delle porzioni di impianto di illuminazione pubblica dell’asse di collegamento Pigna –Soccavo a partire dal 15 luglio 2019.

Ecco la parte dispositiva: Istituire, sull’asse di collegamento Pigna – Soccavo, il seguente dispositivo di traffico temporaneo a partire dal 15 luglio 2019, rispettando il seguente crono programma:

fase 1: divieto di transito veicolare per n. 4 giorni, dal 15/07/2019 al 18/07/2019, dalle ore 08,00 alle ore 17,00, sulle rampe della rotonda Giustiniano in direzione Vomero e asse perimetrale;

fase 2: divieto di transito veicolare per n. 5 giorni, dal 19/07/2019 al 25/07/2019 dalle ore 08,00 alle ore 17,00, sulle rampe in direzione “via dell’Epomeo Rione Traiano Fuorigrotta” sia in ingresso all’asse provenienza via Pigna che in uscita da Soccavo in direzione rotonda Giustiniano;

fase 3: divieto di transito veicolare per n. 4 giorni, 26/07/2019 al 29/07/2019 dalle ore 8,00 alle ore 17,00, sulla rampa direzione Tangenziale provenienza via Pigna, rampe direzione Vomero -Tangenziale provenienza rotonda Giustiniano e provenienza Soccavo;

fase 4: divieto di transito veicolare per n. 4 giorni, dal 30/07/2019 al 2/08/2019 dalle ore 08,00 alle ore 17,00, dall’ingresso galleria Pigna da via Pigna.

Chiusura notturna della Galleria Vittoria

La seconda ordinanza riguarda l’istituzione di un dispositivo di traffico per lavori nella galleria urbana della Vittoria a seguito della comunicazione dell’Area Infrastrutture – Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche, dalle ore 23:30 alle ore 05:00 nelle notti infrasettimanali del 16 e del 17 luglio 2019.

Con questa ordinanza si istituisce nella galleria della Vittoria, nelle notti tra il 16 e 17 luglio 2019 e tra il 17 e 18 luglio 2019, dalle ore 23:30 alle ore 05:00, il divieto di transito veicolare nella galleria della Vittoria nella semicarreggiata direzione Municipio (percorso alternativo in via Chiatamone – via Lucilio -via Nazario Sauro – via Ammiraglio Ferdinando Acton).