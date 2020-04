Colpisce con un pugno una ragazza e la rapina, migrante arrestato a Bagnoli

Un immigrato della Libia di 24 anni, già denunciato in passato e privo del permesso di soggiorno in Italia, ha preso di mira ieri sera una ragazza in via nuova Bagnoli.

Bagnoli | Ha rapinato il telefono cellulare ad una ragazza dopo averla colpita con un pugno e scaraventata a terra, ma è stato visto da una pattuglia della Polizia, che lo ha arrestato. Un immigrato della Libia di 24 anni, Mohamed Traore, già denunciato in passato e privo del permesso di soggiorno in Italia, ha preso di mira ieri sera una ragazza in via nuova Bagnoli, a Napoli.

Il giovane è fuggito con il cellulare, ma è stato notato da una volante del Commissariato Bagnoli, che lo ha inseguito. Il libico ha cercato di disfarsi del telefonino, ma è stato bloccato dai poliziotti ed arrestato per rapina e lesioni personali. Gli è stata anche applicata la sanzione prevista per violazione della normativa anti-Covid-19.