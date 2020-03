Cronaca di Napoli: nell’ambito dei controlli per il contenimento del Coronavirus, un 47enne a bordo di uno scooter rubato è stato bloccato e denunciato dalla Polizia ai Colli Aminei.

Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato Arenella di Napoli, durante il servizio di controllo del territorio, finalizzato anche a garantire il rispetto delle misure urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, hanno notato in via Nicolardi (quartiere Colli Aminei) una persona a bordo di un motociclo che stava procedendo a forte velocità e che, alla vista della volante, si è data alla fuga.

I poliziotti, dopo un lungo inseguimento in cui il conducente dello scooter ha effettuato numerose manovre pericolose zigzagando tra le auto in sosta, lo hanno raggiunto e bloccato rinvenendo, nel mezzo risultato rubato, alcuni arnesi atti allo scasso.

E.R., 47enne napoletano con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale, ricettazione, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e per inottemperanza alle prescrizioni del D.P.C.M. 9 marzo 2020.