Cercola: Tre arresti per 3 rapine in supermercati. I NOMI

Cercola: I carabinieri hanno identificato e arrestato tre uomini ritenuti responsabili di tre rapine in supermercati della zona.

I carabinieri hanno arrestato tre uomini responsabili di tre rapine a supermercati nella zona di Ponticelli e Cercola. Il 10 aprile 2018 fecero irruzione in un supermercato e minacciarono il titolare riuscendo ad arraffare il denaro dalle casse, circa 1.600 euro.

Otto giorni dopo rapinarono un altro supermercato facendosi consegnare da una dipendente 1.400 euro. In questo caso rimase vittima anche una cliente che subì il furto della borsa, contenente 70 euro e 2 telefonini.

Subito dopo tornarono nel supermercato già preso di mira il 10 aprile prelevando di nuovo l’incasso, 3.300 euro.

In tutti i casi i malviventi erano armati di pistola e avevano il volto travisato ma i carabinieri di Cercola li hanno identificati.

Felice Corteggio, 23enne, Ciro Amato, 42enne, entrambi di San Giorgio a Cremano e Roberto Ascione, 38enne di via Monte di Dio, tutti già in carcere dopo il loro arresto eseguito dai carabinieri di San Giorgio a Cremano per altre rapine in zona, sono stati raggiunti da un’ordinanza emessa dal GIP di Napoli per rapina a cui hanno dato esecuzione i militari della tenenza di Cercola.