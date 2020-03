Cavalleggeri d’Aosta, saccheggiata e danneggiata la scuola “I rondinotti”

Questa notte ignoti hanno saccheggiato e danneggiato la scuola “I rondinotti” a Cavalleggeri d’Aosta: stracciati i registri e i documenti contabili e sporcati di proposito bagni e altri locali.

“Questa notte, ancora una volta, ignoti hanno saccheggiato e danneggiato una scuola comunale”. È successo alla scuola “I rondinotti” di via Rizzo a Cavalleggeri d’Aosta. “Il fatto oggi risulta ancora più grave del solito visto che non solo viene impedito ai bambini e alle bambine di andare a scuola ma anche perché avviene in un anno scolastico segnato da un clima di emergenza e dopo che nel week end si era provveduto ad igienizzare tutte le scuole per ripristinare il diritto allo studio per tutti gli alunni e tutte le alunne della città”. Lo rende noto l’assessore all’Istruzione del Comune di Napoli, Annamaria Palmieri.

Nel corso del raid, spiega, “quasi tutti i locali della scuola (segreteria, biblioteca, bagni, cucina, spogliatoi) sono stati messi a soqquadro: inoltre sono stati stracciati registri e i documenti contabili e sono stati sporcati di proposito bagni e altri spazi; sono sparite le chiavi di diversi locali e sono spariti altri oggetti”. “Condivido con la municipalità e la comunità scolastica – sottolinea Palmieri – il sentimento di indignazione per il grave gesto che lede la sicurezza e la serenità dei nostri piccoli. Ovviamente provvederemo di nuovo all’igienizzazione ma credo sia giusto dire “vergognatevi” agli autori”.