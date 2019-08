Castellammare di Stabia: la caduta di calcinacci dal ponte della Statale Sorrentina su via Acton ha costretto alla chiusura della strada dei lidi.

Paura quest’oggi a Castellammare di Stabia per la caduta di calcinacci dal ponte che sovrasta via Acton, con conseguente chiusura della strada dei lidi di Pozzano.

Come riportato da “Il Mattino”, le pietre sono cadute dal ponte della Statale Sorrentina, in pieno giorno e durante il via vai di auto e scooter di bagnanti e turisti. Le persone presenti sul posto hanno dato l’allarme, i vigili urbani hanno subito chiuso la strada al traffico.

È in corso in queste ore l’intervento dei tecnici comunali per la messa in sicurezza dell’area, che verrà effettuata dai vigili del fuoco.

Sempre su via Acton pochi giorni fa una voragine aveva bloccato un bus. Il traffico è stato deviato sulla zona alta, che dalla città stabiese porta direttamente sulla Statale.

Foto in evidenza: “Il Mattino”