Grande paura stamattina in via Amato a Castellammare di Stabia, dove una bambina di 3 anni è rimasta chiusa nell’auto della madre.

Come riportato da “Il Mattino”, la mamma è scesa dall’auto dimenticando le chiavi all’interno della vettura, dove era però rimasta la piccola. In pochi istanti il sistema di sicurezza della vettura ha chiuso le sicure e la bimba è rimasta sola in auto tra le lacrime.

La zona di via Amato è molto trafficata, per cui sono subito stati allertati i vigili del fuoco, che hanno rotto il finestrino posteriore dell’auto e liberato la bambina: tutto è dunque finito per il meglio.