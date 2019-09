Cronaca di Napoli: i Carabinieri hanno arrestato a Casoria un 45enne e un 54enne per spaccio di hashish.

Due le persone incensurate arrestate dai Carabinieri della stazione di Casoria per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Si tratta di un 45enne e di un 54enne, entrambi del posto, conviventi.

Il più giovane dei due, disabile, era seduto sulla propria carrozzina motorizzata e sostava nei pressi del giardino pubblico di Corso Europa. Attorno a lui un folto gruppo di giovani che, notata la pattuglia dei Carabinieri, si è rapidamente disperso. Anche il 45enne ha provato ad allontanarsi, adottando un atteggiamento disinvolto.

I Carabinieri, però, avevano già compreso che qualcosa non andasse e l’hanno fermato e perquisito. Addosso nascondeva 5 stecchette di hashish per complessivi 13,9 grammi, 2 spinelli della stessa sostanza di 2,3 grammi e 30 euro in denaro contante, ritenuto provento illecito.

La perquisizione, estesa anche all’abitazione, ha portato i militari a sequestrare ulteriori 49 grammi di hashish, suddivisi in due panetti e un bilancino di precisione. La droga era nascosta nell’armadio della camera da letto del 54enne. Dopo le formalità di rito, i due arrestati sono stati sottoposti ai domiciliari in attesa di giudizio.