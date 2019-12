Casavatore: i Carabinieri hanno arrestato un 32enne che colpito il fratellastro con un coltello durante una lite. IL NOME.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Casoria hanno arrestato per lesioni aggravate ed evasione Angelo Brillante, 32enne di Casavatore.

Benché sottoposto ai domiciliari, Brillante è uscito dalla sua abitazione e ha provato a raggiungere il fratellastro, fuggito nell’appartamento di un vicino.

Avevano discusso per futili motivi e il 32enne – durante la lite – aveva colpito il familiare con una coltellata alla schiena. Temendo conseguenze peggiori la vittima era scappata via, chiedendo aiuto ai vicini di casa.

Quando i militari sono arrivati Brillante era ancora tra le scale della palazzina, visibilmente agitato. E’ così finito in manette. Giudicato nelle aule del Tribunale di Napoli Nord, l’uomo è stato tradotto al carcere di Poggioreale. Per la vittima lesioni ritenute guaribili in 7 giorni.