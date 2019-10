Cardito, una bambina ha un malore durante il corso di danza. Inutile la corsa in ospedale

Cardito: Una bambina di soli cinque anni sta male mentre è a lezione di danza. Inutile la corsa in ospedale. La piccola è deceduta.

Cardito è sotto choc per la tragica notizia di una bambina di cinque anni che ha perso la vita mentre seguiva la lezione di danza. E’ successo nel pomeriggio. La piccola era al corso di danza e all’improvviso si è sentita male.

Subito è stata portata in ospedale al pronto soccorso del San Giovanni di Dio di Frattamaggiore. Ma nonostante l’intervento tempestivo dei medici per la piccola non c’è stato nulla da fare. Le cause del decesso sono ancora al vaglio dei sanitari. La bambina era di Crispano e seguiva lezioni di danza a Cardito.