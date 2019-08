Cardito, la polizia blocca e arresta due ladri di appartamenti. I NOMI

La Polizia di Stato ha sorpreso e bloccato due “topi d’appartamento” mentre rubavano in una casa a Cardito in via C. Daniele.

Stanotte, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Afragola hanno fermato Domenico Romano e Gennaro Bandiera, di 24 e 30anni, mentre stavano svaligiando un appartamento a Cardito.

I poliziotti sono intervenuti in Via C. Daniele su richiesta di un cittadino che ha segnalato un furto in atto presso un appartamento al primo piano di un complesso residenziale.

Gli agenti hanno raggiunto lo stabile dove, da una finestra a cui era stata divelta la grata, sono entrati nell’appartamento sorprendendo i due uomini, vestiti di nero con passamontagna e guanti, che avevano già riposto parte della refurtiva all’interno di una federa da cuscino.

Inoltre sono stati rinvenuti e sequestrati numerosi arnesi atti allo scasso.

I due uomini sono stati arrestati per furto.