Aeroporto di Capodichino: odissea per 147 passeggeri della Ernest Airlines (che non ha fornito spiegazioni sul perché il volo per Kiev viene rimandato di ora in ora).

147 passeggeri della compagnia Ernest Airlines (diretti a Kiev) sono bloccati da circa tre giorni all’aeroporto di Capodichino. Come riporta “Il Mattino”, tra di loro ci sono anche bambini e alcuni viaggiatori disabili, aspetto che accresce ancora di più sconcerto e rabbia.

Anche perché i passeggeri accusano la compagnia di averli completamente abbandonati, senza alcuna informazione in merito ad un volo che viene rimandato di ora in ora senza alcun apparente motivo: il call center della compagnia non risponde o non è in grado di fornire informazioni. Ernest Airlines (fondata nel 2015 da un fondo italo-svedese) aveva l’ambizione di scalzare le altre compagnie low cost che operano in Italia. Dopo alti e bassi, lo scorso 29 dicembre l’Enac ha sospeso la licenza di volo e imposto alla compagnia lo stop alla vendita di biglietti.

Il blocco ai voli entrerà in vigore dal 13 gennaio, ma già da alcuni giorni negli scali di tutta Italia si registrano disservizi. Alla base dell’enorme ritardo accumulato dal volo diretto a Kiev da Napoli potrebbero esserci problemi legati all’ottenimento dei necessari permessi di sorvolo dei cieli ucraini.

La storia di questi giorni ricorda quella del luglio 2018, quando oltre 100 passeggeri della Ernest Airlines, lasciati a terra per diverse ore senza spiegazioni, diedero vita a tafferugli con il personale della compagnia all’interno dello scalo napoletano.