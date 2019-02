Campania: trasporto pubblico locale, in arrivo 800 nuovi autobus

I nuovi autobus arrivano nell’ambito del piano di ammodernamento regionale: ecco per quando sono previste le consegne dei mezzi.

Nell’ambito del piano di ammodernamento del parco autobus regionale, l’Agenzia Campana Mobilita’, Infrastrutture e Reti ha bandito una procedura di gara europea, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il 12 febbraio, in 2 lotti, per l’approvvigionamento di 160 nuovi mezzi, con un importo a base di gara di circa 40 milioni di euro, e decorrenza dei termini fissata al 5 aprile 2019. Le consegne dei mezzi compresi nei due lotti sono previste tra fine 2019 e il primo semestre del 2020. Della fornitura fanno parte anche 35 minibus di dimensioni ridotte destinati alle isole di Capri e Procida.

I mezzi saranno fabbricati su misura

Si tratta di mezzi che saranno fabbricati ‘su misura’, in quanto non esistono in commercio autobus che rispettino le limitazioni imposte dalla particolare orografia del territorio: un risultato atteso dagli isolani da piu’ di 20 anni. Procedono, intanto, le consegne di mezzi forniti attraverso gare gia’ espletate: entro l’estate 2019 saranno consegnati ancora 130 nuovi autobus, mentre ulteriori 190 arriveranno entro il 31 dicembre.

Infine, nel corso del 2019 saranno bandite due nuove procedure di gara per l’acquisto di 260 autobus, per un importo di circa 80 milioni di euro. Per la fine del 2020, pertanto, il parco autobus delle Aziende di TPL che svolgono servizio nella regione, sara’ stato rinnovato da circa 800 nuovi mezzi, a fronte di un investimento di oltre 200 milioni di euro.