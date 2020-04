Campania, riaprono i centri di assistenza disabili e riabilitazione chiusi per l’emergenza Coronavirus

Dal 14 aprile i centri di assistenza disabili e riabilitazione, chiusi in precedenza a causa dell’emergenza Coronavirus.

Centri assistenza disabili e riabilitazione | La Regione Campania ha notificato alle ASL il Decreto Dirigenziale n. 83 del 9 aprile 2020 avente ad oggetto “La Campania riparte – Programma transitorio per i servizi sociosanitari e riabilitativi nella fase emergenziale COVID 19”.

Il Decreto detta le disposizioni per:

la regolamentazione dei rapporti con i soggetti erogatori accreditati per riabilitazione estensiva in regime semiresidenziale e ambulatoriale/domiciliare, per riabilitazione specialistica ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale (FKT), e per centri diurni per persone disabili, anziani e affetti da demenza;

la remunerazione delle strutture accreditate per prestazioni cd ex art. 26 (semiresidenziali, ambulatoriali/domiciliari), per riabilitazione specialistica ex art. 44, per Centri diurni per disabili e anziani e affetti da demenza per il periodo 1/3/2020 –31/5/2020.

Le modalità indicate si applicano alle strutture accreditate che avranno espressamente manifestato alla Regione e alla ASL adesione e impegno alla ripresa delle attività secondo la regolamentazione indicata, anche in ragione della dichiarata possibilità strutturale e organizzativa di operare in sicurezza e rispettare le misure di prevenzione indicate.

Ecco il decreto: Decrecto 83_2020 Unito Allegato 1-2