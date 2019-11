Camorrista evade dai domiciliari a Rimini e va dal barbiere a Napoli: arrestato

L’uomo, ritenuto appartenente a un clan di camorra, era agli arresti domiciliari a Rimini per estorsione, porto abusivo di armi e minacce in concorso.

I carabinieri di Rimini hanno arrestato a Napoli un evaso dai domiciliari accusato di associazione per delinquere di stampo mafioso. Era agli arresti domiciliari nella citta’ romagnola per estorsione, porto abusivo di armi e minacce in concorso, aggravato dal metodo mafioso ma violava costantemente la sua detenzione. I carabinieri di Rimini l’hanno arrestato a Napoli mentre si recava come uomo libero, prima dal barbiere e poi al bar.

L’arresto.

L’uomo appartenente a un sodalizio camorristico, era stato arrestato dopo la retata dell’11 ottobre scorso tra Rimini e Napoli durante la quale sono state disarticolate due pericolosi sodalizi camorristici operativi in Romagna e composti da 10 membri tutti indagati per associazione per delinquere di stampo mafioso.