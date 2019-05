Cronaca di Napoli: c’è nuovo asse di Camorra tra i clan Minichini e Aprea nei quartieri di Ponticelli e Barra.

C’è un nuovo asse di Camorra nel quartiere napoletano di Ponticelli. Come riporta “Cronache di Napoli”, si tratta di un accordo che vedrebbe insieme i clan Aprea di Barra e i Minichini-De Luca Bossa, i quali avrebbero spostato la sede dei loro affari dal lotto 0 di via Cleopatra a via Mastellone a Barra, in virtù dell’appoggio degli stessi Aprea.

Tale comunanza di interessi era già emersa nei mesi scorsi, quando vi fu l’ennesima ordinanza nei confronti di Michele Minichini, ras dell’omonimo sodalizio e, soprattutto, killer di fiducia del boss Ciro Rinaldi (capo del clan che opera nel rione “Villa”).

Nel corso delle indagini sugli autori di due stese contro i Mazzarella, gli investigatori fecero irruzione in un’abitazione di via Mastellone, mettendo fine a un summit di camorra tra esponenti dei Minichini-De Luca Bossa e un membro di spicco del clan Aprea.

Quella fu la prima conferma dell’esistenza di un’alleanza tra le due formazioni criminali, in cui, secondo le forze dell’ordine, ci sarebbero anche i Rinaldi: il principale obiettivo era quello di eliminare definitivamente i Mazzarella.