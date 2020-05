Camorra: torna in carcere Patrizio Bosti, boss dell’Alleanza di Secondigliano

Il ras Patrizio Bosti deve scontare una pena residua di sei anni e otto mesi: era stato scarcerato pochi giorni fa e aveva avuto anche un risarcimento.

In arresto Patrizio Bosti, riconosciuto capo del gruppo camorristico noto come “Alleanza di Secondigliano”. Su disposizione del procuratore dela Repubblica presso il tribunale di Napoli, gli agenti della Squadra mobile partenopea hanno eseguito l’ordine di carcerazione emesso dalla procura della Repubblica presso il locale tribunale. Bosti deve scontare una pena residua di sei anni, otto mesi e sette giorni di reclusione.

Patrizio Bosti, 62 anni, era stato scarcerato pochi giorni fa e aveva ricevuto anche un risarcimento di 2.672 euro per “il trattamento disumano” che aveva subito durante la vita penitenziaria a causa del sovraffollamento e altri disagi come le carenze igieniche. Il capo dell’Alleanza di Secondigliano, un cartello camorristico dei clan Contini, Mallardo e Licciardi, era recluso al 41bis nel carcere di Parma e avrebbe dovuto restare in cella fino al 2023. Era stato, però, scarcerato ed era tornato a casa, a Napoli, e avrebbe dovuto scontare nove anni di libertà vigilata.

Proprio nel capoluogo campano, gli agenti della Squadra mobile partenopea gli hanno notificato la nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere, su disposizione del procuratore della Repubblica di Napoli e in esecuzione di un ordine emesso dalla procura di Parma. Bosti era detenuto dal 2008 quando fu arrestato dai carabinieri a Girona, in Spagna, dopo tre anni di latitanza.